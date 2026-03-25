Ⓒ2027「存在のすべてを」製作委員会 Ⓒ塩田武士／朝日新聞出版 広瀬すずが25日、西島秀俊が主演を務める映画『存在のすべてを』に出演が決定した。併せて本編初出しとなる壮大な物語の片鱗が覗く超特報映像が公開された。【動画】西島秀俊が主演映画『存在のすべてを』超特報映像 ９回渡辺淳一文学賞を受賞した塩田武士の傑作『存在のすべてを』が、2027年２月５日に全国の劇場で公開する事が決定。原作