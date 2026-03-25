◇第98回全国選抜高校野球大会第7日（2026年3月25日甲子園）第3試合に予定されていた専大松戸―九州国際大付は雨のため順延になった。26日の第4試合（午後4時）に実施される。灯を消すわけにはいかない。第1試合で神村学園（鹿児島）が敗れ、昨秋の神宮王者、九州国際大付に九州勢の思いは託された。中止順延になり元ヤクルト、楽天の楠城祐介監督は「よりいい環境でできるのは凄くありがたいです」と前を向いた。すでに