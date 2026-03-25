女優・雛形あきこ(48)が25日、自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を迎えたことを報告した。雛形は1998年にCMディレクター山本一磨氏と結婚し、2000年5月に長女を出産。03年に離婚し、13年3月に俳優の天野浩成と再婚した。この日の投稿では、白と紫が基調の美しい花束を手に微笑む近影をアップし、「結婚記念日に旦那さんから花束をもらいましたこれからもよろしくお願いします」とつづった。この投稿には「結婚記念