GENERATIONSの白濱亜嵐と片寄涼太が２５日、都内で行われたグループとして１０年ぶりとなる写真集「Footprints」の発売記念イベントに登壇した。今作について、白濱は「ほぼ演出なしで、いつ撮られているかも分からないくらい自然体の僕たちが収められた一冊。原画を額に入れて飾りたいくらい、期待以上のものになった」と出来栄えに自信。片寄も「ファンの皆さんも知っているような、事務所前のバス停周辺で撮影して作品とし