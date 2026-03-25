元モーニング娘。の辻希美（38）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。長女・希空（のあ）の反抗期について語った。水曜レギュラーの辻は25年5月28日の放送後に産休に入り、301日ぶりの出演、共演者に手料理を振る舞った。食事について辻は「自分ものとかは簡単にチンする物とか、出前とかもする」と明かし、「でも、子どもに対しては、反抗期で、ご飯作ることしかできなくなっちゃった時期があっ