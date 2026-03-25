女優、モデルの加藤愛梨（24）が25日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。「加藤愛梨FLASHデジタル写真集『君といた春のこと』発売配信開始しております」と写真集配信を告知し、ランジェリー姿を投稿した。「8ヶ月ぶりとなるグラビア写真集これまではいい意味でも、少し背伸びした理想の自分をみんなに見てもらっていました」と打ち明け「そんな中で、今回お声がけいただいた時ありのままの自分を見ても