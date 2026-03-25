２５日の東京株式市場は主力株をはじめ全面高商状に買われ、日経平均は一時５万４０００円台を回復する場面もあった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１４９７円３４銭高の５万３７４９円６２銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２１億９９５８万株、売買代金概算は７兆４３１億円。値上がり銘柄数は１４６１、対して値下がり銘柄数は１１０、変わらずは１４銘柄だった。 きょうの東京市場は終始買い意欲の強い