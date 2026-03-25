アーセナルのFWエベレチ・エゼが約1か月欠場する可能性があるようだ。英『BBC』が伝えた。17日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦レバークーゼン戦でふくらはぎを負傷したエゼ。続く22日のカラバオ杯決勝マンチェスター・C戦でメンバー外となるだけでなく、3月の親善試合に臨むイングランド代表の不参加が発表されていた。関係者によると、エゼの離脱期間は4〜6週間となる可能性があり、クラブ
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