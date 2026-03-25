株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの三脚ケース「VEO ACTION（ヴィオアクション）」シリーズおよび「VESTA ACTION（ヴェスタアクション）」シリーズを4月3日（金）に発売する。 三脚を保護しながら持ち運べる専用ケース。VEO ACTIONは大きく開くワイドオープン構造と小物ポケットを備えた多機能モデル、一方のVESTA ACTIONはダブルファスナーを採用したシンプルで