酒田市によりますと、きょう午前６時前、山形県酒田市中野俣の農業用倉庫内でクマ１頭が目撃されました。 地区の住民から警察に通報があったということです。 クマは午前１１時前、緊急銃猟で駆除されました。 駆除されたクマはメスの幼獣で、体調７３センチメートル、体重２０キログラムでした。