トロトロになった白菜のおかずを麺やごはんにかけて食べよう！【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず白菜は葉物野菜の中でも、熱を加えた際に柔らかくトロトロになるのが特徴なので、温かい料理にぴったりな食材です。カリウムが比較的多く含まれ、体内の老廃物排出を助ける可能性があるのも嬉しいですね。今回は白菜にとり肉を組み合わせ、麺やご飯でその食感やおいしさを味わえるレシピを2品ご紹介します！■と