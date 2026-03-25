Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）の美しさが際立つ映像が公開され、“天使の寝顔”や涙を流す姿にファンの注目が集まっている。 【動画】息を呑む美しさ！スキズ・フィリックスの“天使の寝顔”＆涙を流す姿【写真】銀髪ビジュで魅了『DAZED KOREA』表紙＆デジタルカバーカット（9本） ■Stray Kidsフィリックスが“愛”を表現 『DAZED KOREA』4月号の表紙に登場したフィリックス。3種類の表紙と6種