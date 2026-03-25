卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は28日、東京都の代々木第二体育館にて女子のプレーオフファイナルが行われる。日本生命レッドエルフが木下アビエル神奈川と対戦する。25日にはベンチ入りメンバーが発表されており、プレーオフ制覇を狙う両チームの布陣に注目が集まっている。 ■KA神奈川は日本ペイントに快勝 過去5度のTリーグ制覇の実績を誇る日本生命は、8年目を迎えた