北海道千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが確認され、およそ４６万羽の殺処分が始まりました。懸念は高値が続く卵への影響です。札幌のスーパーも対応に追われています。ふっくらと焼き上げた出汁巻き卵。道内産の卵を１０個も使っている看板メニューです。（東海林記者）「ふわふわとした食感と甘さがうれしい卵焼きです。１０個使っているだけあって食べ応えも十分です」函館市内の居酒屋です。２０年