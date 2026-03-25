北海道千歳市の養鶏場で死んだニワトリについて、道は遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザが検出されたと発表しました。道内の鳥インフルエンザ感染はこれが今シーズン５例目で、およそ４６万羽が殺処分されました。道内では２０２５年１０月に白老町の養鶏場で感染が確認されたのが最初で、恵庭市・由仁町・安平町と相次いでいます。あわせると今シーズンだけでおよそ１３３万羽が殺処分されています。札幌市