和歌山県は25日、南海トラフ巨大地震の津波到達想定を13年ぶりに改訂しました。 串本町の島の先端部では前回の想定から早まり、地震から1分後という厳しい想定が示されました。 新たな県の想定では、高さ1mの津波が各市町で最も早く到達する地点の数値を発表。 県内で最も津波が早く到達するのは本州最南端の串本町で、紀伊大島の樫野で前回想定から2分早くなり、地震発生から1分後となりました。 一方で、串本町の