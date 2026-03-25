私たちの生活に欠かせない電子レンジ。間違った使い方で発煙や発火などの危険な事故が相次いでいるとして、国民生活センターが加熱のしすぎをしないよう注意を呼びかけています。激しい音とともに、一瞬で炎が上がる電子レンジ。原因は、サツマイモの「加熱しすぎ」によるものです。火を使わないからと油断しがちな電子レンジですが、長時間加熱することで、温めている食品が炭化して、可燃性のガスが発生。マイクロ波が食品にあた