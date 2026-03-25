原油価格と為替を巡る構図政府は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰に対処するため、先物市場への単独介入を模索している。原油高が外国為替市場での円安ドル高に連動しているとみており、為替介入に使う外国為替資金特別会計（外為特会）を活用し、原油価格引き下げと円安是正を同時に図るのが狙いだ。先物市場への介入は前例がないとみられ、実現と効果には懐疑的な見方が多い。原油相場は米国とイスラエルによるイラン