◇第98回選抜高等学校野球大会(25日、甲子園球場)春の選抜高校野球は大会7日目を迎え、2回戦2試合が行われ、第3試合の九州国際大付（福岡）-専大松戸（千葉）が雨のため試合中止となりました。第1試合に登場したのは神村学園（鹿児島）と智辯学園（奈良）。好投手同士の投げ合いとなり、ロースコアで延長戦にもつれる熱戦となりました。そんな両チームの試合で先制に成功したのは神村学園でした。初回、一死一、二塁で川崎怜央選手