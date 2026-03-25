食物アレルギーに対応した料理の研究・開発に取り組む「フードマリコ」（松江市）が２７日、アレルギーを引き起こす特定原材料などを使用しない料理を提供する「フードバリアフリービュッフェ」を、日本を代表する老舗ホテル「帝国ホテル東京」で開催する。食物アレルギーへの知識や理解を深め、誰もが安心して食事を楽しめる社会の実現へ向けた機運醸成につなげたい考えだ。（門脇統悟）メニューは魚や肉を使った料理など全