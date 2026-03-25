サウジアラビアに遠征し、2月14日の前走ネオムターフCで4着のシンエンペラー（牡5＝矢作、父シユーニ）が香港のクイーンエリザベス2世C（4月26日、シャティン芝2000メートル）に選出され、陣営は24日に招待を受諾した。23年京都2歳S、25年ネオムターフCに続く重賞制覇を目指す。