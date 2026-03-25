中東情勢の悪化により上昇していたガソリン価格が、6週間ぶりに値下がりしました。資源エネルギー庁が発表した23日時点のレギュラーガソリンの全国平均の店頭価格は、1リットルあたり177円70銭と前の週と比べて13円10銭値下がりしました。値下がりは6週間ぶりです。ガソリン価格は、先週190円80銭と初めて190円台の大台に乗せましたが、政府による補助金の支給が始まったことで、価格は徐々に落ち着き始めています。調査した石油情