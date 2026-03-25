◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)エンゼルス・菊池雄星投手が試合前に報道陣の取材に応じ、西武時代の元同僚で今季からアストロズに加わった今井達也投手についてもコメントしました。開幕を迎える今季への目標には「32試合先発するというところと、なるべくイニングを多く投げること。この2つは毎年こだわっている」と語った菊池投手。開幕カードの相手であるアストロズについて