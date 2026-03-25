TBSラジオは25日、都内で3月度の定例会社会見を行い、仕事復帰するフリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）に言及した。生島は、コンプライアンス違反を理由に昨年1月にTBSラジオの番組を降板。芸能活動を無期限自粛していたが、4月5日スタートの文化放送新番組「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」でパーソナリティーとして約1年2カ月ぶりに仕事復帰する。TBSラジオの林慎太郎社長は、同局番組での生島の出演予定について「現在はありま