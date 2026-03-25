《今週金曜でミヤネ屋離れますあと3回》2026年9月末で放送終了となる『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、2013年から天気予報コーナーにレギュラー出演している気象予報士の蓬莱（ほうらい）大介氏が3月24日、自身のXに3月27日をもって同番組を卒業することを改めて投稿。続けて《僕が伝えた天気予報で1回でも、1日でも何かお役に立てたなら気象予報士冥利に尽きます。最後までよろしくお願いします》と感謝の言葉を