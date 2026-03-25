テレビ大阪は２５日、同局内で「２０２６年４月新番組・春の特別番組」の改編記者会見を行い公募企画?ネクストＩＰプロジェクト?について発表した。同プロジェクトは、開局４５周年を記念し、制作費総額１億円分のコンテンツ企画を広く公募（４月１日〜）するというもの。１企画につき２００〜１０００万円の制作費を想定しており、１０月以降、同局の深夜番組枠などで公開していくという。同局の福谷清志アナウンサーは「１