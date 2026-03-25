【エースコック×「ROF-MAO」コラボ商品】 4月20日より発売予定 価格：256円（税別）～ エースコックは、にじさんじのVTuberユニット「ROF-MAO」とのコラボレーション第2弾を実施する。第2弾では、「ROF-MAO」のメンバー考案の味わいをカップめん化し、4月20日より全国で発売する。 価格は、「スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO海老だ