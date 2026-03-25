フィギュアスケート世界選手権が２５日に開幕し、フィギュアスケート女子は今季限りで引退する坂本花織（シスメックス）の優勝で?当確?とロシアメディアが分析した。坂本はミラノ・コルティナ五輪で銀メダルだったが、実績から今大会では優勝候補の筆頭。ロシアメディア「ソブスポーツ」は「ペトロシャン抜きでは、女子世界選手権の勝敗はほぼ決まっている。この大会の目的は、この伝説の選手の最後の舞台となることだ」と実力