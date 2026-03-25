『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が公開中のライアン・ゴズリングが、来年公開予定の『スター・ウォーズ／スターファイター』の撮影中にトム・クルーズが突然現れたエピソードをシェア。ライアン自身はたった1日の撮影休みで立ち会えず、口惜しさをにじませた。【写真】『ミッション：インポッシブル』歴代ヒロインたちのビフォーアフター相変わらずの美しさ！『スター・ウォーズ／スターファイター』の撮影中、トム・ク