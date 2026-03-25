「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加の“うもうも”な姿にファンは釘付けだ。「トップスうもうも」と２５日までに自身のインスタグラムを更新した久間田。温かいドリンクを片手にゆったりシルエットのボアトップスを合わせた、冬の儚さを感じさせるオシャレなピンショットを公開した。また、ストーリーでは「珍しくポニーテール」と自身のレアな髪型にも触れている。この投稿にファンからは「あーーー