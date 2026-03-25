◆センバツ第７日▽２回戦花咲徳栄１７―０日本文理日本文理は攻守に精彩を欠いて大敗。２００６年以来、２０年ぶりの８強はならなかった。相手３投手の前に２安打と沈黙した打線で唯一、存在感を示したのが「６番・中堅」の安達煌栄千（こうえいち、３年）だった。５回にチーム初安打を右前に放つと、８回には中前に運んで出塁した。「練習ではあまり調子は良くなかったけど、次につなぐことだけを考えていた。甲子園とい