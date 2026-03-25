ネオムターフＣ４着のシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が、クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、香港・シャティン競馬場・芝２０００メートル）の招待を受諾したことが２５日までに分かった。昨年の有馬記念勝ち馬ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）も同レースの招待を受諾。また、マイルＧ１・４勝のジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父