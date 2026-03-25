miwaが、先日「THE FIRST TAKE」にて披露した「桜みたいな恋なんだ」と「片想い」の「THE FIRST TAKE」ver.を本日配信リリースした。「桜みたいな恋なんだ」は、キリンビール株式会社が実施する桜を守る活動「晴れ風ACTION」にmiwaが共感し、書き下ろした新曲で、新たな“桜ソング”として話題の1曲だという。一方「片想い」は、このタイミングで新たに令和ver.のMVがYouTubeに公開され、こちらも注目を集めている。「THE FIRST TA