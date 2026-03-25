Ｊ１清水は２５日、静岡市内で練習を行った。ＤＦ住吉ジェラニレショーン（２８）は、２月８日の名古屋との開幕戦（０●１）から８試合連続でフル出場を続けている。前節の広島戦では３―１で５試合ぶりの勝ち点３を挙げ、チームの３連勝に貢献。次節４月１日の神戸戦では、４試合ぶりのクリーンシートで連勝をさらに伸ばすことを誓った。これまではセンターバックの右を担ってきたが、広島戦では同じセンターバックでもＤＦ本