BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾ボーイズグループ・VIBY（読み：バイビー）が、「プレデビュー発表会」を本日東京・Billboard Live TOKYOにて開催した。彼らのグループ名は「次世代の青春の象徴となるように」という願いを込め、Voyage Into Bright Youth（＝輝く青春の旅路）の頭文字から「VIBY」