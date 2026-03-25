JFAがリリースで発表日本サッカー協会（JFA）は3月25日、アルバニアで行われる「UEFA Development Tournament U16」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。菅原大介監督が率いるチームは遠征期間中、4月1日にU-16アルバニア代表、4月3日にU-16オーストリア代表、4月6日にU-16スウェーデン代表と対戦する予定だ。スタッフ陣には、団長として副技術委員長の小倉勉氏、コーチに白石通史氏、井出大志氏、小嶺肇之氏らが名を