俳優のジョン・ボイエガが「スター・ウォーズ」復帰に向けてルーカスフィルムと話し合いを行っているという。「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」からの新3部作でフィン役を演じたジョンが、再びシリーズに戻ってくる可能性があるようだ。 【写真】「スター・ウォーズ」のフィンなくてはならない主要キャラだった ジョンはオーランドで開催されたメガコン