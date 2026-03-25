香川県庁 自家用車を運転中に赤信号を見落とし、自転車に乗っていた男子高校生に衝突してけがをさせたとして、25日、香川県の男性職員が戒告処分を受けました。 処分を受けたのは、香川県政策部の課長補佐級の男性職員（57）です。 香川県によりますと、男性職員は2025年2月13日午後9時半ごろ、私用で自家用車を運転中、赤信号を見落として交差点に進入し、横断歩道を自転車で渡っていた男子高校生（当時15）と衝突しま