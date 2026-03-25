記事ポイント例年10万人規模の「町田さくらまつり」が3月28日・29日に3会場で開催69店舗の出店にスポーツ体験やステージなど多彩なプログラムを用意ガラス市・春フェアなど町田エリアの春イベントも充実 東京・町田市で、春を彩る多彩なイベントが開催されます。メインの「町田さくらまつり」は例年10万人規模の来場者を誇る春の風物詩です。さくらまつりのほかにもガラス市やアニバーサリーイベント、薬師池公園の春フェアな