記事ポイント16Jのハイパワー照射と瞬時に10℃まで冷却する「ダブル冷却性能」を搭載した光美容器付属のUVスタンドで照射面を除菌でき、家族やパートナーとも清潔にシェアできる設計2026年3月27日より29,700円（税込）で販売開始 Re・Deから、ハイパワーと快適性を両立した光美容器「Re・De DuoClear IPL」が登場します。家庭用ながら16Jの高出力照射と独自の「ダブル冷却性能」を搭載し、痛みを抑えた快適なケアを実現してい