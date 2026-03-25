記事ポイントなにわ男子・藤原丈一郎がMCを務めるオリックス・バファローズ応援番組2026年4月13日（月）24時15分よりカンテレで放送開始、月1回放送TVerとカンテレドーガで放送終了直後から1ヶ月間見逃し配信 サムティホールディングスが単独提供する新番組『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』が、2026年4月13日（月）よりカンテレで放送を開始します。なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務め、月1回のペースでオリックス・バフ