記事ポイントJDSAが企業向けに職場の水分補給環境整備に関する提言をHPに公開ウォーターサーバーを福利厚生ではなく「労働安全衛生対策」として位置づけることを提案BCP対策や環境配慮経営への貢献も含めた5つの観点で導入を推奨 日本宅配水＆サーバー協会（JDSA）が、職場における熱中症対策としての水分補給環境整備に関する提言を公開しています。労働安全衛生規則の一部改正（令和7年6月1日施行）が2年目を迎える中、企業