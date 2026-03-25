◇終わりのない米国の関税圧力と韓国の対応戦略米国連邦最高裁判所が暴走に歯止めをかけたが、ドナルド・トランプ米大統領は止まる気配がない。直ちに新しいグローバル関税カードを取り出し、続いて通商法301条を動員して同盟国に対する調査に着手した。何としても既存の相互関税（15％）と類似した水準の新しい関税を貫徹するという強い意志だ。ここに中東戦争の長期化の可能性が、不確実性の拡大に油を注ぐ形となっている。韓半