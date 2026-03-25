ウォルト・ディズニー・ジャパンから、ディズニーを深く愛するタレントの風間俊介さんとミュージシャンの浅倉大介さんによる海外ディズニーリゾート紹介動画の第2弾「海外ディズニー/カリフォルニア | 【マニアックに回る】70周年に思いを馳せて」が、2026年3月25日より公開されます。開園70周年セレブレーション開催中の「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」を舞台に、2つのテーマパークや直営ホテルをヲタク2人で巡る