記事ポイントBS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」で名探偵コナン作品を3月1日から5週連続放送テレビ初放送3作品を含む全5作品の豪華ラインナップ『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』は完全ノーカット版で放送 全国無料放送のBS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」にて、名探偵コナンの劇場版・TVシリーズ特別編集版が5週連続で放送されています。テレビ初放送となる3作品を含む全5作品のラインナップで、毎週日曜よる7時から