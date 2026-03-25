歌手の工藤静香さんが、自身のインスタグラムを更新。レコーディング中のエピソードを公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 レコーディング中のエピソードを紹介「今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました〜」投稿された画像の工藤さんは、黒のトップスに青いカーディガンを羽織り、黒のレザーパンツにショートブーツというコーディネイト。 現在レコーディングを行っている工藤さんは、「あ〜時間