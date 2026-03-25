タレントの秋元真夏さんが3月24日、自身のインスタグラムを更新。ハワイで「1人プール」を満喫する様子を投稿しました。 【写真を見る】【 秋元真夏 】ハワイで「1人プール」満喫「風強すぎて誰もいない笑」自撮り写真を公開投稿では「1人プール」と書き出し、「風強すぎて誰も入ってなかった笑」とコメント。強風のためほかの利用者が誰もいない状況のなか、ひとりでプールを楽しんだことを明かしました。 投稿された