俳優・黒沢年雄（82）が25日に自身のブログを更新し“詐欺まがい”の連絡が殺到していると明かした。黒沢は「最近の詐欺まがいの多い事！」と切り出すと「その上，銀行や証券会社のパンフレットまで掲載されている…中には僕のアドレス迄載っているには驚きだ！」とつづる。「僕の場合は…お金に関係するメールは直ぐ消す，読まない…銀行などの担当者と直接連絡取り合う事になっている」とし「電話は、お金や問い合わせは直