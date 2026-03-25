マーベルのドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2が、本日（25日）よりディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」で独占配信される。シーズン1から続投する日本版声優陣による予告編が公開された。【動画】『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2、日本版予告本作は、昼は弁護士として法で弱者を守り、夜は“非合法”な方法で悪を制裁するヒーロー、デアデビルことマット・マードック（演：