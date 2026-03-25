日本陸上競技連盟は25日、32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会のマラソン代表4人を発表した。男子は今年2月の別府大分毎日マラソンでも2時間6分59秒で日本人トップだった吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）と山下一貴（28、三菱重工）。女子は今月開催された名古屋ウィメンズで日本人トップの2位でフィニッシュした佐藤早也伽（31、積水化学）と初マラソンで女子日本最高記録をマークした矢田みくに（26、